Com surpresa, Leão está escalado para duelo contra o Coritiba; confira A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba O Liberal 15.03.26 17h39 Torcida do Coxa promete lotar Couto Pereira (Divulgação Coritiba) As escalações para o confronto entre Coritiba e Clube do Remo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, já estão definidas. A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O técnico Léo Condé confirmou o time azulino com mudanças em relação ao último jogo, a surpresa é o atacante jajá, que será titular pela primeira vez. Já o treinador Fernando Seabra mantém a base do Coritiba que venceu o Sport Club Corinthians Paulista na rodada passada. A partida terá transmissão lance a lance no portal O Liberal e também pela Rádio Liberal+. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Com surpresa, Leão está escalado para duelo contra o Coritiba; confira A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba 15.03.26 17h39 Campeonato Brasileiro Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/03) pelo Brasileirão Coritiba e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.03.26 17h30 BRASILEIRÃO No Couto Pereira, Remo busca primeira vitória contra o Coritiba hoje Leão vem de derrota para o Fluminense em Belém e está atualmente na zona de rebaixamento 15.03.26 8h00 'Falta competir': Marcelo Rangel cobra mais atitude do Remo após derrota Goleiro diz que time foi passivo contra o Fluminense, pede resgate da identidade competitiva e mira reação diante do Coritiba no Couto Pereira, em busca da primeira vitória no Brasileirão 13.03.26 19h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Futebol Paysandu aposta em gestão responsável para voltar ao topo do futebol brasileiro Reorganização administrativa, valorização da base e equilíbrio financeiro marcam o início da reconstrução bicolor após temporada difícil 15.03.26 11h00 luto Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda 15.03.26 10h02