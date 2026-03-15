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Com surpresa, Leão está escalado para duelo contra o Coritiba; confira

A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba

O Liberal
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Torcida do Coxa promete lotar Couto Pereira (Divulgação Coritiba)

As escalações para o confronto entre Coritiba e Clube do Remo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, já estão definidas. A partida ocorre neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O técnico Léo Condé confirmou o time azulino com mudanças em relação ao último jogo, a surpresa é o atacante jajá, que será titular pela primeira vez. Já o treinador Fernando Seabra mantém a base do Coritiba que venceu o Sport Club Corinthians Paulista na rodada passada.

A partida terá transmissão lance a lance no portal O Liberal e também pela Rádio Liberal+. 

Confira as escalações:

 

 

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