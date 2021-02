Clubes do Brasil e do exterior parabenizam o Paysandu pelos seus 107 anos

Paysandu completa 107 anos da sua fundação nesta terça-feira (02) e recebeu parabéns em uma rede social de alguns clubes do país e de fora. Um desses clubes foi o Cruzeiro, clube que o Paysandu conquistou a Copa dos Campeões em 2002.

Parabéns, @Paysandu! 👊



A Raposa deseja um feliz aniversário ao Lobo, que completa 107 anos nesta terça-feira, e a todos os seus torcedores! — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 2, 2021

Parabéns, Papão! Muitas felicidades e glórias futuras! Saudações do Dragão!!!!1 🔴⚫️🤝🔵⚪️ #Paysandu107anos #Dragão — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) February 2, 2021

Parabéns, @Paysandu pelos 107 anos!



Saudações Vascaínas — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 2, 2021

O twitter do Manchester no Brasil, também parabenizou o Papão e falou sobre as cores que os dois clubes tem em comum.