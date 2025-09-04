Lembra dela? Bruna Hamú, ex-'Malhação', abandona carreira de atriz para se tornar pastora evangélica

Quem acompanhou “Malhação: Sonhos”, exibida entre 2014 e 2015, certamente se lembra de Bruna Hamú, que deu vida à protagonista Bianca. Mas o que pouca gente sabe é que a atriz deixou a carreira artística de lado e tomou um caminho completamente diferente: ela se tornou pastora evangélica.

A decisão, segundo a própria Bruna, foi tomada por motivos religiosos. Ela conta que os conteúdos das novelas e filmes nos quais atuava já não condiziam mais com seus valores de fé.

VEJA MAIS

Bruna teve uma carreira promissora na televisão. Antes de "Malhação", participou de "Sangue Bom" (2013) e depois foi escalada para "A Lei do Amor" (2016) e "A Dona do Pedaço" (2019), seu último papel na TV. Tudo indicava uma ascensão constante na dramaturgia global, mas em silêncio, a artista começou a repensar seu propósito.

Foi em 2020 que tudo mudou. Ao assistir uma pregação online, Bruna relata ter ouvido uma “voz divina” indicando que aquele era o homem com quem se casaria. O pregador era Leo Feltrim, hoje seu marido e parceiro no ministério Vox Campinas, da igreja Zion Church.

O casal ficou noivo em fevereiro de 2022 e oficializou a união em uma cerimônia religiosa com transmissão ao vivo no Instagram. Desde então, Bruna atua como líder de jovens nos ministérios Flow e Vox, onde compartilha mensagens religiosas e experiências de fé.

Hoje com 35 anos, Bruna vive em Campinas (SP) com Leo e os filhos. Ela é mãe de Júlio, de 8 anos, fruto de um relacionamento anterior com o empresário Diego Moregola, e também de Joaquim, nascido em julho de 2024. Em julho de 2025, ela anunciou que está esperando seu terceiro filho.

Nas redes sociais, Bruna compartilha registros de sua rotina como mãe, esposa e líder religiosa. Embora tenha se afastado completamente das novelas, sua temporada em “Malhação” voltou aos holofotes recentemente, após a novela ser disponibilizada no Globoplay.