VÍDEO: Atriz Ademara revela curiosidades de 'Pssica', série gravada no Pará e sucesso na Netflix

Artista, que interpretou a personagem Dionete, compartilhou cinco curiosidades sobre os bastidores da produção

Hannah Franco
fonte

Ademara detalha preparação para viver Dionete em “Pssica”, série paraense da Netflix. (Reprodução/Redes Sociais)

A atriz e influenciadora Ademara revelou cinco curiosidades sobre os bastidores de "Pssica", série gravada no Pará que estreou no dia 20 de agosto na Netflix e rapidamente alcançou o topo do ranking das produções mais assistidas da plataforma no Brasil. No vídeo publicado em suas redes sociais, a artista contou detalhes do processo de preparação para viver a personagem Dionete, uma mulher com dependência química, e comentou os desafios físicos, emocionais e culturais envolvidos nas gravações.

A produção é baseada no livro homônimo do escritor e jornalista paraense Edyr Augusto, lançado em 2015. A série, que já ultrapassou a popular “Wandinha” entre as mais assistidas da plataforma, tem direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, e conta com episódios de cerca de uma hora cada.

Ademara contou que o elenco passou por um processo intenso de preparação sob a orientação de Fátima Toledo, renomada preparadora de elenco conhecida por trabalhos em filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Pixote. Segundo ela, a vivência foi transformadora. “Sou absolutamente grata por tudo que aprendi com ela pelo resto da minha vida”, declarou.

Para dar mais veracidade à personagem, Ademara também precisou emagrecer. Apesar de já ser magra, a atriz explicou que era necessário aparentar um quadro de saúde mais debilitado, coerente com a condição de Dionete.

Outro ponto destacado foi o tempo de imersão no Pará. Ela revelou que os atores que não eram do Estado, como é o caso dela, precisaram viver por cerca de três meses na região para absorver os costumes locais, o modo de vida e a cultura paraense. A experiência foi essencial para construir a identidade das personagens e reforçar a autenticidade da produção.

Um dos principais desafios para Ademara foi interpretar uma personagem de um estado diferente do seu. Por isso, ela dedicou-se ao estudo do sotaque paraense e buscou reproduzi-lo da forma mais fiel possível. “Foi a primeira vez que trabalhei com um sotaque que é de um estado diferente do meu de origem. Então, pra chegar no sotaque que fosse o mais próximo possível de Belém do Pará, eu estudei muito”, explicou.

A atriz também revelou bastidores da caracterização de Dionete. A transformação exigia maquiagem detalhada no rosto, braços, pernas e unhas, com uma rotina intensa de caracterização para retratar os impactos da dependência química no corpo da personagem.

"Pssica" acompanha a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, e sua conexão com Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. Filmada em Belém, no Arquipélago do Marajó e em outros cenários da Amazônia, a série destaca a força do audiovisual produzido na região Norte

