A história de ‘Pssica’, da Netflix, é baseada em fatos reais? Veja o que diz o autor do livro

A minissérie "Pssica", produção paraense que estreou recentemente na Netflix, já se tornou um fenômeno nacional. Com apenas quatro episódios e ambientada na Amazônia, a trama atingiu o topo do ranking dos títulos mais assistidos da plataforma no Brasil. Com uma trama pesada, crua e extremamente realista, a pergunta que muitos se fazem agora é: a história é baseada em fatos reais?

A produção é baseada no livro homônimo do escritor e jornalista paraense Edyr Augusto, lançado em 2015. A série, que já ultrapassou a popular “Wandinha” entre as mais assistidas da plataforma, tem direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, e conta com episódios de cerca de uma hora cada.

"Pssica" acompanha a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, e sua conexão com Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. Filmada em Belém, no Arquipélago do Marajó e em outros cenários da Amazônia, a série destaca a força do audiovisual produzido na região Norte.

A história é real?

Em entrevista ao portal Itatiaia, Edyr explicou que, embora os personagens não sejam baseados em pessoas reais, o pano de fundo da história é fortemente inspirado na realidade da região.

“O livro aborda um problema real que acontece no mundo todo, não somente aqui na Amazônia, não somente em Belém”, afirmou. “Colecionei notícias de jornais locais durante uns dois anos, porque queria escrever sobre isso. Então, houve uma inspiração concreta para escrever Pssica”, revelou o autor.

A adaptação da obra para o audiovisual trouxe mudanças em relação ao livro original, inclusive no desfecho de Janalice. Mesmo assim, Edyr aprova a versão audiovisual e entende as adaptações feitas.

Minissérie ‘Pssica’, da Netflix, é real? Veja o que diz Edyr Augusto. (Marx Vasconcelos / O Liberal)

Vai ter 2ª temporada de Pssica?

Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada da série. Pssica foi lançada como uma minissérie com final fechado, mas o sucesso entre os assinantes pode abrir portas para novos episódios — especialmente se houver interesse do público e espaço para expandir o universo da trama.

A possibilidade de continuar a história de Janalice, agora em outra fase da vida, ou mesmo explorar os passados de Preá e Mariangel, pode ser considerada pelos criadores, especialmente diante da boa repercussão da produção.