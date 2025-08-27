Capa Jornal Amazônia
Pssica vai ter 2ª temporada? Veja o que se sabe sobre a série paraense da Netflix

Minissérie baseada no livro de Edyr Augusto conquistou o público e se tornou uma das mais assistidas da plataforma no Brasil

Hannah Franco
fonte

Segunda temporada de Pssica pode acontecer? Veja detalhes. (Imagem: Divulgação/ Netflix)

A minissérie paraense Pssica estreou recentemente na Netflix e já se tornou um dos maiores sucessos da plataforma, alcançando o topo do ranking de títulos mais assistidos no Brasil. Com apenas quatro episódios e uma trama intensa ambientada na Amazônia, a produção conquistou o público e levantou a grande dúvida: será que Pssica vai ter uma segunda temporada?

A série é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto. A produção, que já ultrapassou a popular “Wandinha” entre as mais assistidas da plataforma, tem direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, e conta com quatro episódios de cerca de uma hora cada.

"Pssica" acompanha a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, e sua conexão com Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. Filmada em Belém, no Arquipélago do Marajó e em outros cenários da Amazônia, a série destaca a força do audiovisual produzido na região Norte.

Vai ter 2ª temporada de Pssica?

Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada da série. Pssica foi lançada como uma minissérie com final fechado, mas o sucesso entre os assinantes pode abrir portas para novos episódios — especialmente se houver interesse do público e espaço para expandir o universo da trama.

A possibilidade de continuar a história de Janalice, agora em outra fase da vida, ou mesmo explorar os passados de Preá e Mariangel, pode ser considerada pelos criadores, especialmente diante da boa repercussão da produção.

⚠️ Alerta de spoiler: final explicado

No episódio final, Janalice é levada a um leilão humano, mas consegue fugir disfarçada de homem. Após conquistar sua liberdade, ela opta por não retornar para a família, abalada pelas experiências traumáticas que viveu. Em vez disso, escolhe recomeçar ao lado de Mariangel, em busca de um futuro mais livre e menos doloroso.

Pssica está disponível no catálogo da Netflix com todos episódios já liberados para os assinantes.

.
