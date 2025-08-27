'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A série "Pssica" segue batendo recordes na plataforma de streaming Netflix. Nesta terça-feira (26/08), a atriz Ademara, que integra o elenco da produção, afirmou em postagem em sua página do Instagram que a adaptação audiovisual do livro de Edyr Augusto alcançou o posto da segunda série de língua não-inglesa mais assistida na plataforma, com o título em inglês de "Rivers of Fate".

Na série, Janalice (Domithila Catete) é sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Enquanto luta para escapar, seu caminho cruza com o de Preá (Lucas Galvino), líder de um grupo de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte da família.

Ambientada entre Belém, o arquipélago do Marajó e outros locais da Amazônia, Pssica mistura ficção com crítica social.