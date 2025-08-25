Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Pssica' supera 2ª temporada de 'Wandinha' e segue no Top 3 da Netflix no Brasil

Gravada no Pará, série nacional chegou ao 1º lugar no ranking e permanece entre as mais assistidas do país

O Liberal
fonte

Pssica virou sucesso nacional (Reprodução Netflix)

A série Pssica se mantém, nesta segunda-feira (25/08), entre as três produções mais assistidas da Netflix no Brasil. Gravada no Pará e baseada na obra do escritor Edyr Augusto, a produção chegou ao 1º lugar no ranking nacional durante o fim de semana, superando até a aguardada segunda temporada de Wandinha, série internacional de sucesso dirigida por Tim Burton.

Com estreia no dia 20 de agosto, Pssica rapidamente ganhou destaque entre os assinantes da plataforma, misturando drama, crime e tensão psicológica em uma narrativa intensa ambientada na região amazônica.

Trama paraense conquista audiência nacional

A série tem quatro episódios com cerca de uma hora de duração cada e direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles. A história acompanha Janalice (Domithila Catete), jovem raptada pelo tráfico humano, e os caminhos que ela cruza com Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte da família.

Filmada em Belém, no arquipélago do Marajó e em outros locais da Amazônia, Pssica evidencia a força do audiovisual da região Norte.

