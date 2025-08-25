Atriz paraense mostra bastidores animados de 'Pssica', sucesso da Netflix

Apesar do tema intenso retratado na minissérie “Pssica”, da Netflix, os bastidores da produção foram marcados por momentos leves e descontraídos. Quem mostrou isso foi a atriz Letícia Progênio, de 24 anos, nascida no Pará e criada no Amapá, que compartilhou no TikTok um vídeo com cenas do elenco dançando carimbó, tecnomelody e aproveitando as paisagens da Amazônia após as gravações.

Na trama, Letícia interpreta Aline, uma das jovens vítimas do tráfico humano, tema central da série baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto. A produção, que já ultrapassou a popular “Wandinha” entre as mais assistidas da plataforma, tem direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, e conta com quatro episódios de cerca de uma hora cada.

“Como foi gravar Pssica? A gente depois do ‘corta’ 🎬”, escreveu a atriz na legenda do vídeo, que repercutiu nas redes sociais. As imagens mostram o elenco se divertindo após as gravações, com momentos de descontração em praias do Marajó, ruas de Belém e festas ao som de tecnomelody.

Nos comentários, o contraste com o clima tenso da minissérie chamou a atenção do público. “Traumatizou todo mundo e foi viver KKKKKK”, comentou uma internauta, em tom bem-humorado.

Letícia respondeu em outro vídeo, explicando como foi lidar com a carga emocional das filmagens: “Tinha dias e dias. Tinha dias que a gente saía da filmagem com vontade de ir pra rolê, de viver, de fazer várias coisas. Mas tinha dias que a gente saía muito cansado por causa da energia das cenas que eram muito pesadas”, relatou a atriz.

“Pssica” acompanha a história de Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, e sua conexão com Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte da família. Filmada em Belém, no Arquipélago do Marajó e em outros cenários da Amazônia, a série destaca a força do audiovisual produzido na região Norte.