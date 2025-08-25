Capa Jornal Amazônia
Série ‘Pssica’ alcança o ‘Top 10’ entre as mais assistidas no Brasil

O seriado estreou no último dia 20 de agosto na plataforma de streaming

O Liberal
fonte

Gravações da minissérie "Pssica" começam em Belém (PA), em pleno cenário amazônico (Foto: Aline Arruda e Diego Formiga/Netflix)

A série Pssica” está entre as produções mais assistidas no Brasil nesta segunda-feira (25), ocupando o 2º lugar no ranking nacional de streaming. O título, baseado no livro do escritor paraense Edyr Augusto, ultrapassou sucessos internacionais como “Wandinha”, de Tim Burton.

Com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, a obra conta com quatro episódios de aproximadamente uma hora de duração. A produção explora um lado sombrio da Amazônia, trazendo uma trama marcada por crime, drama e tensão psicológica.

Assista ao trailer:

Filmada em Belém, no Marajó e em outras localidades da região amazônica, a série acompanha a trajetória de Janalice (Domithila Catete), jovem raptada pelo tráfico humano. No enredo, ela cruza caminhos com Preá (Lucas Galvino), que precisa assumir o destino de liderar uma gangue de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte da família.

 

Palavras-chave

