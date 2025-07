Do amor de verão ao altar: Viviane Batidão abre as portas de casa em episódio do Chá de Canela

O verão no Norte do Brasil tem uma energia única, e foi nesse clima quente, colorido e cheio de boas histórias que a cantora paraense Viviane Batidão recebeu, em sua casa, o videocast Chá de Canela para um episódio especial de verão. O bate-papo vai ao ar nesta quarta-feira (23), às 19h30. O conteúdo pode ser acompanhado pelas plataformas do Grupo Liberal (LibPlay e YouTube) e pelos principais serviços de streaming como Spotify e Deezer.

No clima de descontração, Viviane relembrou como um típico amor de verão virou relacionamento sério. “A gente se conheceu numa casa de show, em Belém, no finzinho de junho. Em julho, ficamos e nunca mais nos desgrudamos. Esse ano completamos seis anos juntos e fui pedida em casamento”, contou. O casamento, previsto para 2026, deve acontecer onde tudo começou: “Provavelmente será na praia, porque tem tudo a ver com a gente”.

A anfitriã do episódio abriu o coração e também as portas de casa em uma conversa com humor, autoestima e dicas de beleza. “Eu não abro mão do protetor solar, e o Gold Sun do Boticário vive na minha bolsa”, revelou a cantora, que está em plena rotina de shows nas férias de julho.

A gravação do episódio aconteceu durante a alta temporada no Pará, período marcado por festas, praias e muito movimento cultural, cenário que também inspirou a campanha regional Boti Verão, do O Boticário. A marca realizou uma ativação especial na Praia do Atalaia, em Salinópolis (PA), com experiências imersivas e ações voltadas ao cuidado com a pele e valorização das expressões locais.

A conexão entre Viviane Batidão, o verão paraense e o espírito da campanha foi natural. “O verão do Norte é muito rico. A gente tem praias incríveis, frutas da época, um povo caloroso. É lindo demais”, destacou.

O Boticário celebrou o verão do Norte com ativação especial em Salinas (PA)

Marca realizou ação na Praia do Atalaia com experiências imersivas e press trip com influenciadores locais

Reconhecendo a força e a singularidade do verão na região Norte, O Boticário promoveu uma ativação especial na Praia do Atalaia, em Salinópolis (PA), como parte da campanha nacional Boti Verão. A ação aconteceu nos dias 12, 13, 17, 18, 19 e 20 de julho, reunindo experiências interativas voltadas ao cuidado com a pele, entretenimento e conexão com os consumidores locais.

Com um quiosque temático, o espaço trouxe atividades imersivas, experimentação de produtos da marca e distribuição de brindes exclusivos para o público que aproveitava a alta temporada no litoral paraense. A proposta foi proporcionar momentos de lazer e autocuidado, traduzindo a energia e a identidade do verão paraense em cada detalhe da ativação.

Além da estrutura na praia, a marca também promoveu uma press trip com cinco influenciadores paraenses, convidados a vivenciar o "Verão do Norte com Boti". Os criadores de conteúdo participaram das experiências na Praia do Atalaia, conheceram os produtos em destaque na campanha e compartilharam a vivência com seus seguidores nas redes sociais — reforçando a conexão da marca com o lifestyle da região e com as potências criativas locais.

A iniciativa reafirma o compromisso de O Boticário com a valorização das culturas regionais e a oferta de experiências que unem beleza, cuidado e pertencimento. A ativação em Salinas integrou o calendário de ações da marca que busca estar cada vez mais próxima dos diversos perfis de consumidores em todo o país.

Segundo Jacqueline Tobaru, Diretora de Marketing Regional do Boticário, a empresa tem se destacado por suas ações locais, buscando conexão com as culturas regionais e oferecendo experiências marcantes. “A força da marca vem da sua escuta ativa, da leitura atenta do território e da capacidade de transformar essas conexões em experiências reais para as pessoas. O Norte é plural, potente e estratégico para o Boticário, e temos um compromisso de longo prazo com essa conexão”.