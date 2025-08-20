Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

Bruna Dias
fonte

A paraense Domithila Cattete é responsável pela protagonista Janalice (Divulgação / Netflix)

No Pará, o povo é atravessado pelos rios diariamente, agora é a vez do Brasil conhecer, a partir desta quarta-feira, 20, um recorte desse estado banhado por água doce, na série Pssica, da Netflix. De mãos dadas com essa realidade, a parceria do streaming com a O2 (produtora de Quico e Fernando Meirelles), vai mostrar um pouco do drama vivido pelos ribeirinhos paraenses. A história é contada a partir do livro homônimo do paraense Edyr Augusto.

A paraense Domithila Cattete é responsável pela protagonista Janalice. Bastante elogiada pelo diretor Quico Meirelles, ela faz sua estreia em uma grande produção. A personagem, que se vê perdendo tudo após ter sua intimidade invadida e exposta, é vítima de tráfico humano.

VEJA MAIS

image Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará
Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

image Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém
Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

image No lançamento de ‘Pssica’, Edyr Augusto celebra: ‘Maravilhoso mostrar o Pará para o mundo’
Série baseada em seu livro estreia dia 20 de agosto na Netflix

Entre tantos crimes que envolvem a trajetória de Janalice, Domithila precisa mostrar a evolução da personagem, que precisa lidar com os crimes cometidos contra ela e amadurecer, mesmo com pouca idade, já que a ausência de habilidades na rotina de uma jovem na cidade grande será um desafio quando ela deixa a vida ribeirinha para morar em Belém.

“A expectativa para essa estreia é que os assuntos tratados na série sejam vistos, validados e entendidos como reais. Porque é uma realidade global, mas pensada para a Amazônia, e que nós podemos melhorar em vários quesitos na nossa sociedade. Para mim, é muito bom ver o nosso cenário, os nossos rios, de uma forma muito vibrante e única. Ter atores trabalhando comigo, que são tão bons, com uma direção maravilhosa e tão humana, em um streaming que é o maior do mundo, levar o nosso Pará, cultura e fala para o mundo, é algo muito importante”, pontua Domithila.

A atriz revela que a personagem vai causar sensações, medo e coragem, reforçando a força da mulher diante da sociedade.

A trajetória de Janalice é cruzada por outros dois protagonistas. Um deles é Preá (Lucas Galvino), que, por ter sido criado em um universo cheio de violência, não teve outra escolha a não ser se tornar um deles. O jovem precisa aceitar seu destino como chefe de uma gangue de “ratos d’água”, que também são chamados de piratas, mas também precisa lidar com seu coração afetuoso.

“Foi uma honra de verdade (gravar a série no Pará), porque existia um cuidado bonito. A equipe, que tinha muita gente de Belém... estar convivendo e trabalhando com elas, isso reverberou de uma forma ‘massa’ na construção da gente e do trabalho. A cidade interfere nas nossas construções pessoais. Eu acho que as saídas e visitas a diversos lugares, incluindo as festas de aparelhagem... acho que essas construções, que eu acredito, eu pratico quando vou trabalhar e construir um personagem. O Preá tem uma coisa que é ser muito entranhado em Belém e na Ilha do Marajó, nessa realidade dos rios. Fiquei observando muito. Aprendi muito com as pessoas”, explica o ator.

Mariangel (Marleyda Soto) chega para fechar o trio. Em busca de vingança pela morte da família, ela segue atrás da mesma gangue que sequestra e vende Janalice. A atriz já interpretou Úrsula Iguarán na série da Netflix Cem Anos de Solidão, baseada no romance de Gabriel García Márquez.

Em Pssica, Mariangel ganha os rios paraenses e tenta sobreviver, assim como os demais protagonistas, à “pssica” que cai sobre a vida deles.

“Como uma atriz estrangeira, colombiana, que não conhece o Brasil, mas está se aproximando da cultura... Ter a oportunidade de gravar em Belém foi incrível. Sobretudo com uma história tão própria do Pará. Creio que são temas muito interessantes e é importante apostar nessas histórias locais, latino-americanas, que nós queremos contar antes de todo mundo. Creio que Pssica tem isso: é uma grande história contada em um lugar que não está habitualmente concebido como cinematográfico, com o qual Belém se abre para o mundo para criar uma cinematografia própria, para ser um cenário onde se pode contar outras histórias”, explica Marleyda.

Com muita ação e dinamismo entre a história e os personagens, os episódios se desenrolam com eventos enérgicos, semelhantes à escrita de Edyr Augusto. “Eu li o livro bem antes de ler o roteiro. Quando recebi o teste, já fui para a obra. Achei o texto do teste tão forte, que, quando soube que era uma adaptação, fiquei com vontade de ler de onde saiu aquilo. De fato, quando li o livro, ele me impulsionou muito a fazer o teste. É um livro que a gente lê em uma respirada só, porque parece que tudo vai dar ruim e eles insistem nisso, e fica essa insistência em algo que já está morto”, analisa Lucas.

“Para mim, foi uma surpresa bonita ver como isso foi transformado em audiovisual, porque não perde a literatura, mas também tem um ganho. Edyr escreve imagens poderosas, mas também sensações. Acho que o barato da coisa foi transformar essas imagens poderosas em sensações. Acho que a edição conseguiu dialogar com a escrita dele, com o ritmo frenético em que os personagens precisam sair da realidade deles”, acrescenta o ator.

Com exibição para 190 países, Pssica chega à Netflix com quatro episódios, todos gravados no Pará.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Netflix

Pssica

Domithila Cattete
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

BREGUEIRO!

VÍDEO: Silvero Pereira dança melody com professora paraense nos bastidores da Dança dos Famosos

Ator se rende ao brega paraense ao som de Viviane Batidão e celebra parceria com a coreógrafa Thais Sousa

19.08.25 23h32

CULTURA

Adriane Queiroz e Paulo José se reencontram no 'Concerto entre Amigos' em Belém nesta quarta (20)

Soprano paraense volta a se apresentar na capital do Pará após quase oito anos e interpretará composições clássicas com o pianista Paulo José Campos de Melo na Igreja de Santo Alexandre, na Cidade Velha, a partir das 20h, com entrada franca

20.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda