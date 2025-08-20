Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

A paraense Ariadne Landrum, que ficou famosa nas redes sociais ao ensinar as pessoas como “conquistar um gringo”, fez mais uma revelação. Com mais de 132 mil seguidores no Instagram e 420 mil no TikTok, ela compartilha sua rotina após se casar com um americano.

O casal, que se conheceu no ano passado e oficializou a união alguns meses depois, foi convidado para participar do reality show “90 Dias para Casar”, da TLC. O programa mostra a rotina de casais que moram em países diferentes e têm apenas 90 dias para decidir se o namoro terminará em casamento. Esse prazo de três meses é determinado pela legislação dos EUA, que concede uma autorização temporária para a permanência de estrangeiros no país.

De acordo com Ariadne, participar do programa seria uma ótima oportunidade, mas isso não foi possível.

“Uma mulher encontrou meus vídeos e os do meu noivo na internet. Ela é produtora do programa. O meu noivo chegou a fazer a primeira entrevista com eles”, contou.

A paraense disse ainda que ficou um pouco apreensiva com a situação, por não saber se o convite era verdadeiro: “Fiquei achando que era um golpe, sei lá... mas não era. Porém, havia uma regra, e foi por causa disso que acabamos não aceitando participar.”

Ariadne explicou que a prioridade é a família e o relacionamento, e por isso o casal declinou o convite.

“A regra era que ele não poderia sair dos Estados Unidos, porque a gravação do programa começaria lá. Então, basicamente, a gente ficaria mais de um ano sem se ver”, explicou.

“Os nossos planos são de ele vir para o Brasil e a gente se casar, até que possamos ir para os Estados Unidos para visitar ou morar. Mas isso não vai acontecer agora”, acrescentou.

A influenciadora destacou ainda que a oportunidade de participar do programa seria muito boa, já que o pagamento seria feito em dólar.

POLÊMICAS

Ariadne Landrum ficou conhecida após lançar um ebook sobre sua vida com Colby Landrum, que mora no Texas. Além disso, ela sugere que a publicação é guia prático para conquistar um estrangeiro mesmo que a pessoa seja ‘morta de put@’, já que ninguém precisa saber do passado da mulher.

Recentemente, ela viralizou novamente ao dar dicas de como aproveitar a presença dos gringos durante a COP 30, que será realizada em Belém, para mudar de vida e conquistar um amor.

A influenciadora mora há 8 anos em São Paulo e é mãe de duas crianças.