Samanta Alves retorna a Belém e diverte ao mostrar almoço paraense: ‘O que vou dormir é brincadeira'
A influenciadora usou os Stories do Instagram para contar que chegou direito na cidade e foi almoçar em um restaurante de comidas regionais e pratos feitos
A influenciadora digital Samanta Alves está de volta a Belém! Ela anunciou a novidade na tarde desta sexta-feira (15), nos Stories, revelando que uma das primeiras atividades ao chegar à capital paraense foi saborear um prato de peixe frito acompanhado de açaí.
Nos vídeos compartilhados, Samanta mostrou entusiasmo em retornar à cidade, que visitou em junho deste ano. Com a boca tingida pelo roxo do açaí, ela comentou de forma descontraída sobre a quantidade consumida.
“Esse aqui colocou dois potes de açaí para dentro. O que eu vou dormir é brincadeira”, disse, apontando para Antônio, seu namorado e parceiro na produção de seus vídeos.
Apesar de registrar momentos do seu almoço típico, a influenciadora manteve mistério sobre a agenda de compromissos na cidade.
