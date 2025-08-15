Capa Jornal Amazônia
Samanta Alves retorna a Belém e diverte ao mostrar almoço paraense: ‘O que vou dormir é brincadeira'

A influenciadora usou os Stories do Instagram para contar que chegou direito na cidade e foi almoçar em um restaurante de comidas regionais e pratos feitos

Amanda Martins

A influenciadora digital Samanta Alves está de volta a Belém! Ela anunciou a novidade na tarde desta sexta-feira (15), nos Stories, revelando que uma das primeiras atividades ao chegar à capital paraense foi saborear um prato de peixe frito acompanhado de açaí.

image Samanta Alves fala sobre estreia no RexPa e promete nova visita ao Pará: ‘Gastronomia absurda’
A influenciadora digital esteve na capital paraense durante o último domingo para acompanhar o clássico futebolístico

image Influenciadora Samanta Alves está em Belém e se rende ao peixe com açaí: ‘Que lugar bom’
Internautas especularem que a visita da influenciadora tem como objetivo assistir ao clássico Re-Pa

Nos vídeos compartilhados, Samanta mostrou entusiasmo em retornar à cidade, que visitou em junho deste ano. Com a boca tingida pelo roxo do açaí, ela comentou de forma descontraída sobre a quantidade consumida.

“Esse aqui colocou dois potes de açaí para dentro. O que eu vou dormir é brincadeira”, disse, apontando para Antônio, seu namorado e parceiro na produção de seus vídeos.

Apesar de registrar momentos do seu almoço típico, a influenciadora manteve mistério sobre a agenda de compromissos na cidade.

