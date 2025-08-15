Samanta Alves retorna a Belém e diverte ao mostrar almoço paraense: ‘O que vou dormir é brincadeira'

A influenciadora digital Samanta Alves está de volta a Belém! Ela anunciou a novidade na tarde desta sexta-feira (15), nos Stories, revelando que uma das primeiras atividades ao chegar à capital paraense foi saborear um prato de peixe frito acompanhado de açaí.

Nos vídeos compartilhados, Samanta mostrou entusiasmo em retornar à cidade, que visitou em junho deste ano. Com a boca tingida pelo roxo do açaí, ela comentou de forma descontraída sobre a quantidade consumida.

“Esse aqui colocou dois potes de açaí para dentro. O que eu vou dormir é brincadeira”, disse, apontando para Antônio, seu namorado e parceiro na produção de seus vídeos.

Apesar de registrar momentos do seu almoço típico, a influenciadora manteve mistério sobre a agenda de compromissos na cidade.