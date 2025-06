Samanta Alves fala sobre estreia no RexPa e promete nova visita ao Pará: ‘Gastronomia absurda’

A influenciadora digital Samanta Alves usou as redes sociais, na segunda-feira (23/06), para compartilhar sua experiência durante o clássico RexPa, realizado no último dia 21 de junho, no Estádio Mangueirão, em Belém. Nos Stories, ela comentou que apesar da agenda lotada de compromissos, fez questão de encaixar o jogo em sua programação.

“Eu não tinha espaço na minha agenda para fazer, a gente estava muito enrolado, mas eu vi que tinha RexPa dia 21, e eu virei para o Antonio [e disse]: ‘Antonio, a gente vai para o RePa’. Eu fiz caber, coube e foi ótimo”, afirmou.

Na ocasião, Samanta gravou no local mais uma edição do quadro cômico “Na Galera", acompanhada do namorado e filmmaker, Antonio Olavo.

Ainda nos Stories, ela disse estar acompanhando a repercussão do conteúdo publicado. “Tá muito legal! A galera gostou bastante, e eu sempre quis fazer”, comentou, ao relembrar que já havia falado em um podcast sobre o desejo de conhecer de perto a torcida do Paysandu.

“Eu tive um edit com a torcida do Paysandu, os mosaicos, e pensei: ‘cara, tenho que fazer’. Esse dia chegou!”, continuou.

Samanta também destacou que gostaria de ter ficado mais tempo em Belém e pretende retornar para conhecer melhor a cidade e explorar a gastronomia local. Quando estava na cidade, o casal aproveitou para degustar peixe frito com açaí.

“Eu queria ter ficado mais, mas é aquilo, eu fiz caber. Então, não tinha espaço para curtir até a própria cidade. Mas eu e o Antônio ainda vamos voltar lá. Não para a gente fazer conteúdo, curtir, estar nos lugares, comer mais coisas, porque a gastronomia no Pará... Nossa...”, disse, sendo complementada por Antônio: “Absurda”.