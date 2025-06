Influenciadora Samanta Alves está em Belém e se rende ao peixe com açaí: ‘Que lugar bom’

A influenciadora digital Samanta Alves está em Belém e movimentou as redes sociais na sexta-feira (20), ao publicar um vídeo experimentando uma das combinações mais tradicionais da culinária paraense: peixe frito com açaí.

No vídeo, gravado em um restaurante da capital paraense, Samanta aparece saboreando o prato típico e se rende ao sabor. “Aí, Samanta, mas o que você tá fazendo? Tô fazendo nada. Tô fazendo nada aqui no Pará. Açaí, peixinho... Qualquer coisa me manda um FAC. P*** que pariu! Que lugar bom do c******!”, declarou.

A publicação rapidamente viralizou, levando os internautas a reagirem e especularem que a visita da influenciadora tem como objetivo assistir ao clássico Re-Pa, entre Remo e Paysandu, que acontece neste sábado (21), no Estádio do Mangueirão.

“Ela veiooo”, “Veio ver o Re-Pa”, “Pela primeira vez você acertou... Peixinho com açaí”, comentaram alguns seguidores. Outros celebraram o contato de Samanta com a gastronomia local: “Melhor culinária. Já diz a música: Quem vai ao Pará, parou. Tomou açaí, ficou”.

Apesar de não ter confirmado oficialmente o motivo da visita, Samanta segue compartilhando momentos da estadia em solo paraense com seus mais de três milhões de seguidores.