O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

Lagum se apresenta em Belém dia 05 de setembro (Divulgação)

No próximo dia dia 05 de setembro, às 21h, a banda Lagum faz a sua estreia em Belém. Após uma turnê que viajou pelo Brasil e Europa, marcada por shows lotados e uma recepção calorosa do público, o grupo mineiro vai se apresentar no Teatro Gasômetro.

A apresentação faz parte de uma turnê “As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo”, que passa por 24 cidades ao redor do mundo, traz no repertório faixas inéditas além, claro, dos grandes sucessos que marcaram sua trajetória em um show visceral e catártico.

O álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” é um disco que não se limita a entreter, mas também a provocar e a questionar o mundo moderno, propondo um olhar para a vida na cidade e para as belezas do cotidiano ordinário, desafiando a percepção que temos da realidade nos dias de hoje.

Sobre a Banda

Com três álbuns indicados ao Grammy Latino — Memórias (De Onde Eu Nunca Fui) (2022), Depois do Fim (2023) e LAGUM AO VIVO (2023) — a Lagum é uma banda mineira formada em 2014 por Pedro Calais (voz), Zani (Otavio Cardoso) e Jorge (Glauco Borges) nas guitarras, e Chico (Francisco Jardim) no baixo. Durante sua trajetória, o grupo conheceu Tio Wilson (Breno Braga), que assumiu a bateria e marcou profundamente a história da banda.

Misturando rock, pop, reggae, indie e o que mais a criatividade permitir, a Lagum não se prende a rótulos. Sua liberdade estética é um reflexo da busca por identidade artística, resultando em um som que transita por gêneros com autenticidade e assinatura própria.

Agende-se

Data: 05/09 (quinta-feira)
Local: Teatro Gasômetro
Horário: 21h
Ingressos: https://ingressodigital.com/evento/16683/lagum

