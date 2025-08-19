'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!
A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa
Diaba Loira era o apelido de Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos. Ela ficou conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho (CV) pelo Terceiro Comando Puro (TCP), além de ostentar armas de alto calibre. Antes de ser encontrada morta, ela chegou a fazer algumas revelações sobre o influenciador Hytalo Santos.
Nos seus vídeos, a ex-traficante costumava afirmar que jamais se entregaria: "Só saio no caixão". Acontece que, antes de ser encontrada com marcas de tiros no tórax e na cabeça, ela publicou um conteúdo em que revela que Hytalo Santos, influenciador que está sendo investigado por suspeita de exploração sexual de menores e tráfico humano, já se envolveu com o CV.
VEJA MAIS
O que Diaba Loira contou sobre Hytalo Santos e o CV?
Como a ex-traficante participava do CV, acabou tendo conhecimento sobre algumas histórias envolvendo integrantes da facção. Ela mesma tinha um desafeto com Jhu do Pará, cuja relação começou com uma amizade, mas depois se tornaram inimigas.
No caso de Hytalo Santos, Loira afirmou que o paraibano teria sido agredido por membros do Comando Vermelho, durante um baile funk, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido em outubro de 2024, no Complexo da Penha, localizado na Zona Norte da capital carioca.
Na época, o influenciador até tentou desmentir o caso, mas logo foi desmentido pela Diaba Loira: "A questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV não tinha nada a ver com isso e eram pessoas super receptivas, mas na real ele apanhou. E foi sem motivo algum. Só por causa de birra e ciúme dos caras. A verdade foi essa".
Ela aproveitou a oportunidade para contar mais sobres os integrantes do Comando Vermelho e do caso: "Eles ficaram irritados com ele por ciúme bobo e acabaram batendo nele, depois obrigando ele a ir lá e falar que foi tudo mentira, tudo invenção das pessoas e que ele amava a Penha. Não foi ele que quis fazer, ele foi obrigado a fazer, porque além de agressores, eles são opressores também".
Diaba Loira foi morta a tiros na última quinta-feira (14). As informações iniciais dão conta que a motivação foi a troca de facção. Enquanto isso, Hytalo Santos está preso preventivamente desde a última sexta-feira (15). Ele segue sendo investigado tanto pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) quanto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA