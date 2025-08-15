Capa Jornal Amazônia
Diaba Loira é encontrada morta após tiroteio entre facções rivais TCP e CV; saiba quem era

Mulher foi localizada enrolada em um lençol com marcas de tiros na cabeça e no tórax; traficante ficou conhecida nas redes sociais após trocar o Comando Vermelho pelo Terceiro Comando Puro

Hannah Franco
fonte

Quem era Diaba Loira? Traficante morta após tiroteio entre facções rivais TCP e CV. (Reprodução/Redes Sociais)

Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como "Diaba Loira", foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (15/8), em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A mulher, ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP), teria sido executada após um confronto com rivais do Comando Vermelho (CV) nas comunidades do Fubá e Campinho. O corpo, com marcas de tiros na cabeça e no tórax, foi deixado na Rua Cametá, enrolado em um lençol.

Procurada pela polícia e conhecida nas redes sociais por ostentar armas de grosso calibre e frases provocativas, como "Não me entrego viva, só saio no caixão", Eweline era desertora do CV e teria mudado de lado nos últimos meses. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais, embora a Polícia Civil ainda aguarde a confirmação oficial da identidade por meio de perícia.

O corpo de Eweline foi encontrado por moradores na Rua Cametá, fora da área do confronto entre o TCP e o CV, mas com sinais claros de execução. Vestida de preto e enrolada em um lençol, apresentava tiros na cabeça e no tórax. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas ao redor do corpo, e o caso ganhou repercussão rápida.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que ela tenha sido assassinada por rivais do CV como retaliação pela deserção. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda identificação oficial.

Quem era a Diaba Loira?

Antes de se tornar um rosto conhecido no submundo do tráfico, Eweline teve uma trajetória marcada por episódios de violência pessoal e criminalidade. Ela foi vítima de tentativa de feminicídio em Santa Catarina, onde seu ex-marido foi acusado de esfaqueá-la após uma briga envolvendo acusações de traição e desvio de dinheiro. A tentativa de homicídio a levou a uma cirurgia de emergência.

image Diaba Loira é morta após traição ao Comando Vermelho; entenda o caso (Reprodução/Redes Socias)

Após o caso, Eweline passou a ser investigada por tráfico de drogas em Tubarão (SC). Em 2023, foi presa duas vezes por envolvimento com facções criminosas, posse ilegal de armas e por planejar execuções. Chegou a usar tornozeleira eletrônica, mas logo se tornou foragida da Justiça.

No início de 2024, Eweline se mudou para o Rio de Janeiro e se abrigou em redutos do Comando Vermelho, como o Complexo do Alemão e a Gardênia Azul. Depois, rompeu com a facção e passou a integrar o TCP, tornando-se alvo dos antigos aliados.

Por que a Diaba Loira ficou famosa?

image Saiba quem era Diaba Loira, traficante morta após mudar de facção no Rio. (Divulgação/PC)

O apelido “Diaba Loira” surgiu após sua chegada ao Rio. A traficante chamava atenção nas redes sociais por postar vídeos portando fuzis e pistolas, frases de confronto e ameaças a rivais. Seu perfil chegou a reunir mais de 70 mil seguidores, com vídeos onde ostentava poder, ironizava facções e questionava a atuação da polícia. No entanto, sua fama cresceu após ela mudar de facção.

Eweline era alvo de investigações em dois estados: Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entre os crimes atribuídos a ela estão:

  • Tráfico de drogas
  • Associação para o tráfico
  • Porte ilegal de armas
  • Formação de organização criminosa
  • Planejamento de homicídios

Segundo a polícia, em uma das prisões, ela foi flagrada a caminho da execução de um rival da facção. Chegou a responder em liberdade, mas após a revogação do benefício, desapareceu e passou a viver como foragida.

