O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

Alok precisou realizar exames médicos após apresentar sintomas de um quadro infeccioso (Reprodução)

O DJ Alok passou recentemente por um momento delicado em sua saúde. Aos 33 anos, o artista precisou realizar exames médicos após apresentar sintomas de um quadro infeccioso e se deslocou para um hospital.

A notícia veio foi confirmada pela esposa, Romana Novais, que é médica e influenciadora digital. Ela compartilhou nas redes sociais uma imagem do marido em repouso, deitado em um leito hospitalar, enquanto realizava um ultrassom abdominal.

Romana decidiu suspender sua agenda profissional para acompanhar Alok durante esse período. Em sua publicação, ela agradeceu aos pacientes pela compreensão e destacou que o DJ está reagindo bem ao tratamento.

“Precisei cancelar a agenda na clínica hoje para dar suporte ao Alok. Ele segue melhorando pós-processo infeccioso. Obrigada aos meus pacientes pela compreensão”, escreveu Romana em uma das publicações. 

