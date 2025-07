Sonic Adventure Park chega a Belém e promete agitar as férias da criançada

Quem passar por Belém durante as férias de julho vai dar de cara com uma aventura digna dos videogames: o Sonic Adventure Park promete muita diversão para os pequenos de 4 a 12 anos — com direito a muita ação, brincadeiras e a presença do ouriço azul mais veloz do mundo. A atração fica disponível entre os dias 3 de julho e 12 de agosto.

Inspirado no universo do personagem que marcou gerações, o parque oferece atividades que estimulam o corpo e a imaginação. Os pequenos aventureiros podem se desafiar na parede de escalada, encarar a tirolesa, escorregar em estruturas coloridas, mergulhar na piscina de bolinhas e até correr em uma pista temática como verdadeiros heróis dos games. Para quem curte tecnologia, a área de jogos garante momentos animados no mundo virtual.

A atração está montada na praça de eventos do Boulevard Shopping e foi pensada para ser segura e acolhedora, com monitores preparados e estrutura adaptada também para crianças menores de 4 anos — desde que acompanhadas por um responsável. Os ingressos custam R$ 45 por 30 minutos, com minuto adicional a R$ 1,00.

Além da brincadeira, os clientes do Boulevard contam com um incentivo a mais: quem participa do programa de benefícios do shopping tem descontos exclusivos. Clientes com 1 estrela ganham 10%, os com 2 estrelas, 20%, e os com 3 estrelas aproveitam 30% de desconto no ingresso. Uma oportunidade para a família curtir mais, gastando menos.

Para a gerente de marketing do Boulevard Shopping, Thays Leitão, a atração traz uma experiência única para o público infantil e uma oportunidade para as famílias aproveitarem juntas o período de férias: “O Sonic Adventure Park é mais do que uma diversão passageira — é uma imersão no universo de um personagem que atravessa gerações. Pensamos nessa atração com muito carinho para proporcionar momentos inesquecíveis para a criançada e seus responsáveis. Esperamos todos aqui para viver essa aventura com o Sonic!”

Serviço

Sonic Adventure Park

📍 Local: Praça de Eventos – Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto)

📆 Período: 03 de julho a 12 de agosto

🎟️ Ingresso: R$ 45 (30 minutos)

⏱️ Minuto adicional: R$ 1,00