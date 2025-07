Colônias de férias promovem diversão e desenvolvimento infantil em Belém

O mês de julho é conhecido pelas férias escolares, momento de descanso e diversão após meses de estudos. Em Belém, clubes preparam colônias de férias, e muitos pais e responsáveis optam por inscrever os filhos nessas programações, a fim de estimular a socialização e a prática de atividades recreativas, que resultam em muitos benefícios cognitivos, sociais, emocionais e motores às crianças.

Nas colônias de férias, as crianças têm acesso à prática de esportes, brincadeiras, oficinas e outras atividades que podem variar de acordo com o local que realiza as atividades. Na Assembleia Paraense, por exemplo, clube que há mais de 30 anos promove uma colônia de férias aos filhos dos associados, os inscritos também realizarão uma apresentação teatral.

“A colônia de férias foi um projeto montado para oferecer entretenimento para as crianças, colocando-as para fazerem esportes, apresentação teatral, oficinas e terem interação social”, explica Marcos Magalhães, coordenador de esportes da Assembleia Paraense. Em 2025, a programação do clube vai até o dia 11 de julho e deve reunir cerca de 200 crianças.

Marcos Magalhães, coordenador de esportes da Assembleia Paraense (Igor Mota)

Lucas Matias, de 11 anos, que participa da colônia de férias da Assembleia Paraense, comenta que aproveita bastante esse momento de diversão e descanso. “Me diverti e brinquei. Para mim, vale ‘super’ a pena”, afirma Lucas, que conta os segundos para jogar basquete. “O que eu mais gostei foi o jogo de queimada e estou esperando acontecer o basquete. Sou fã”, completa.

No caso de Arya Valério, de 10 anos, que participa pela primeira vez da colônia de férias, as atividades proporcionaram a criação de mais uma amizade. “Fiz uma amiga, ela é bem legal. Já conhecia algumas pessoas também que estudam no mesmo colégio que eu”, comenta.

As colônias de férias contribuem para o desenvolvimento das crianças

Segundo a psicopedagoga Terezinha Barbagelata, as colônias de férias são importantes por oferecerem um ambiente seguro e organizado para as crianças brincarem, explorarem e socializarem durante o mês de julho. Além da diversão, essas programações evitam que as crianças fiquem em dispositivos eletrônicos por tempo excessivo.

As atividades e o contato com outras crianças possibilitam o desenvolvimento de aspectos cognitivos, emocionais, sociais e motores. “No aspecto cognitivo, a criança é estimulada a pensar, criar e resolver problemas no meio de brincadeiras e oficinas. No campo socioemocional, ela aprende a lidar com regras, a dividir, a esperar a vez e a trabalhar em equipe”, exemplifica a psicopedagoga.

Momento do lanche na colônia de férias da Assembleia Paraense (Igor Mota)

Em um mundo com crescentes casos de pessoas com problemas acerca de saúde mental, as crianças ainda trabalham a autoestima por meio das atividades educativas. “Fortalece a autoestima, porque a criança percebe que consegue se adaptar a novos espaços e situações. Sem falar na parte motora, com as atividades que envolvem o movimento, a coordenação e a expressão corporal”, completa Terezinha Barbagelata.

Os pais buscam por relações sociais, atividades lúdicas e segurança para os filhos

O advogado Felipe Bastos, pai de Ricardo (5 anos), sempre priorizou que o filho praticasse atividades durante o período de férias, o que torna a colônia de férias uma grande aliada em julho. “Sempre procuramos, em Belém, lugares que tenham atividades para que ele possa brincar, se desenvolver e ter contato com outras crianças. Ele nasceu na pandemia, então não tinha convívio social com outras pessoas”, explica o advogado, que acompanha o filho nas atividades enquanto trabalha.

Para inscrever o filho em uma colônia de férias, Felipe Bastos prezou pela segurança em primeiro lugar. “Busco, primeiro, segurança. Depois, relações sociais, porque ele vai conhecer outras crianças que estão fora do ciclo social das outras atividades que ele faz. Além disso, atividades lúdicas e alimentação”, relata.

A psicopedagoga Terezinha Barbagelata recomenda ainda que os responsáveis observem a formação da equipe que coordena e monitora a colônia de férias, a qual precisa de experiência e preparo para lidar com as crianças, além da proposta pedagógica, que deve ser diversificada e adequada para cada faixa etária. A higiene e a hidratação também devem ser objeto de análise.