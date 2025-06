Brincar nas férias é essencial para o desenvolvimento infantil, aponta pedagoga

Com a chegada das férias escolares, em julho, brincadeiras e atividades ao ar livre com as crianças são opções em meio a esse período longe da sala de aula. Espaços como o Porto Futuro, a Praça do Marex e o novo Parque da Cidade, que será inaugurado nesta sexta-feira (27), movimentam as famílias em busca de diversão para os pequenos. Especialistas destacam a importância do lúdico nesse período, reforçando que o brincar é fundamental para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.

Para a pedagoga Ana Carolina Guedes Mattos, as férias são fundamentais não apenas para o descanso, mas também para o desenvolvimento humano, especialmente por meio do brincar. “Quando falamos em infância, precisamos pensar não apenas na faixa etária, mas no processo de desenvolvimento do cérebro humano. A escola cumpre um papel importante na organização da rotina e na construção de aprendizagens, mas o cérebro também precisa de momentos de pausa”, explica Ana.

Segundo ela, é justamente nesse período que outras formas de aprendizado ganham espaço, como o lazer, a convivência com a família e as brincadeiras. “As férias escolares são importantes porque permitem o relaxamento, o resgate de vivências e a experimentação de novas aprendizagens. E isso também contribui para o bom funcionamento do cérebro. A brincadeira não deve ser vista como algo menor: ela é uma forma rica e legítima de aprender.”

Além dos benefícios cognitivos e emocionais do brincar, a pedagoga destaca o papel das famílias durante o recesso escolar. “A presença e a troca entre adultos e crianças são fundamentais. Os laços afetivos fazem parte da nossa experiência enquanto seres humanos. É ouvindo histórias, conversando, compartilhando momentos, que a criança constrói referências e afeto”, afirma.

Para a especialista, é essencial que os responsáveis participem ativamente das atividades. E outro ponto de atenção é o uso excessivo de telas. Ana Carolina ressalta que não é necessário um grande investimento financeiro para aproveitar as férias com qualidade: “É possível fazer passeios simples, como uma ida à praça, à biblioteca, ao jardim botânico ou até um piquenique em um parque público. O importante não é o lugar em si, mas como se vive aquele momento. O vínculo é o que torna a experiência significativa.

“É importante que se brinque com a criança, leia uma história com ela, proponha uma atividade que vocês possam fazer juntos. Isso tem um impacto emocional muito positivo. Vivemos uma era em que muitas crianças não conseguem brincar sem o apoio de tecnologia. Por isso, esse é o momento ideal para resgatar brincadeiras antigas , como bolinha de gude, pular elástico, fazer brinquedos com material reciclável. O contato com o corpo, com a natureza e com outras pessoas é essencial”, recomenda a pedagoga.

Espaços em Belém lotam nas férias

A praça do Marex, no bairro do Val-de-Cans, é a escolha certa para o autônomo Leonardo Pantoja, 40, tio da pequena Taylla, de 5 anos, e Ryan, de 6. A poucos dias para o início das férias escolares dos sobrinhos, Leonardo conta que esse momento de lazer é essencial nesta época. “A gente mora aqui na Sacramenta. E a praça é acessível. É uma opção muito legal para trazer as crianças. É um espaço bem animado e bem confortável. E é uma opção que é para a gente trazer no tempo de férias”, conta.

“Durante as férias, fica melhor ainda, porque eles têm um tempo livre. E é essencial para que possam espairecer. Isso porque também, enquanto família, ficamos mais disponíveis para brincar com as crianças e trazê-las à praça”, relata Leonardo. “Além disso, a gente sempre costuma ir à praia, vamos num showzinho de criança e até mesmo no circo, no teatro”, acrescenta.

Para a dona de casa Steffany Soares, 28, mãe do pequeno Yago Gabriel, 5 anos, as férias são sinônimo de lazer. E, segundo ela, nada melhor do que aproveitar os espaços públicos da capital. “A gente aproveita as férias indo à praia, mas também levamos ele para se divertir na praça. Inclusive, também levamos na praça do Jaú. Em casa, ele também gosta de brincar de bicicleta. Perto de casa, tem os amiguinhos dele que estão de férias também e ficam a tarde toda brincando. É importante esse momento”, comenta.

“Já na pracinha do Marex, ele aproveita para brincar nos brinquedos, também aproveita para ir no pula-pula. Pela noite, tem uma casinha inflável, que ele também brinca. E ainda, aproveita para se divertir com outras crianças. É sempre bom fazer outras amizades. Para a gente, enquanto mãe, também é uma forma de relaxar com o filho”, completa Steffany.