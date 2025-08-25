Capa Jornal Amazônia
O que significa 'Pssica'? Palavra que dá nome à série paraense viral na Netflix

Produção gravada no Pará ocupa o Top 3 da plataforma e chama atenção por título de origem indígena com sentido de maldição

O Liberal
fonte

Domithila Cattete vive Janalice, uma jovem raptada pelo tráfico humano (Netflix)

A série Pssica, gravada na região amazônica, está entre as mais assistidas da Netflix no Brasil, desbancando produções internacionais como a segunda temporada de Wandinha. Com apenas quatro episódios, a minissérie traz uma narrativa intensa sobre tráfico humano, violência e sobrevivência, e tem chamado atenção não apenas pela trama, mas também pelo título incomum.

‘Pssica’ é gíria paraense com origem indígena

No Pará, a palavra “pssica” é usada como sinônimo de maldição, azar ou influência negativa. De acordo com o escritor paraense Edyr Augusto, autor do livro homônimo que inspirou a série, o termo tem origem no idioma indígena nheengatu e carrega o peso simbólico de um desejo de infortúnio sobre alguém.

“Você deseja uma pssica para a pessoa. Quando um jogador vai cobrar um pênalti contra o seu time e você quer que ele erre, você fala ‘pssica’”, explicou o autor em entrevista ao site Vice. A escolha do nome, segundo Edyr, também serve como uma provocação e reforça o clima sombrio da narrativa.

Trama mostra drama e sobrevivência na Amazônia

Na série, Janalice (Domithila Catete) é sequestrada por uma quadrilha de tráfico humano após ter um vídeo íntimo vazado. Enquanto luta para escapar, seu caminho cruza com o de Preá (Lucas Galvino), líder de um grupo de “ratos d’água”, e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte da família.

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

Ambientada entre Belém, o arquipélago do Marajó e outras regiões amazônicas, Pssica mistura ficção com crítica social e destaca o protagonismo do audiovisual paraense em nível nacional.

Palavras-chave

pssica

série pssica

Netflix

Cultura
