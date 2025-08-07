Capa Jornal Amazônia
Grupo Liberal terá conteúdos exclusivos da minissérie Pssica; Netfflix libera cenas dos bastidores

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

Bruna Dias
fonte

Vida Janalice, Mariangel e Preá em Pssica (Divulgação / Netflix)

No próximo dia 20 de agosto estreia a minissérie Pssica, na Netflix. Gravada no Pará, com cenas em Belém, Marajó e outras localidades, a trama mostra o encontro de Domithila Cattete (Janalice), Marleyda Soto (Mariangel) e Lucas Galvino (Preá) em uma história forte, com temas urgentes e repleta de adrenalina e ação.

A plataforma liberou nesta quinta-feira conteúdo inédito das gravações em Belém. Inclusive, durante essas gravações na capital paraense, o Grupo Liberal, através da repórter Bruna Dias, esteve com exclusividade acompanhando os bastidores e assistindo algumas cenas. Além disso, na próxima semana terá uma cobertura exclusiva no lançamento da minissérie.

A personagem principal é a paraense Domithila Catete, que mostra o drama de Janalice, uma jovem raptada pelo tráfico humano. “As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Pssica, é uma história de muita esperança. É importante mostrá-la para que essas realidades não continuem ocorrendo", disse a atriz.

A minissérie brasileira Pssica, baseada do livro homônimo de Edyr Augusto, é dirigida por Quico Meirelles, com um episódio dirigido por Fernando Meirelles (indicado ao Oscar por Cidade de Deus).

"Tem uma coisa da adrenalina da minissérie, do frenesi que as coisas acontecem, que não deixa o público respirar", comenta Quico Meirelles.

Com quatro episódios, que mergulham em uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil, os personagens tem as suas vidas se entrelaçadas de maneira inesperada nos rios da Amazônia Atlântica. Janalice se encontra com Preá, que precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d’água"; e Mariangel, que busca vingança pela morte de sua família, tentam sobreviver à "pssica" (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles.

