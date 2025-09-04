Ex-atriz da Globo é encontrada em estado de desnutrição e condições precárias em apartamento

A ex-estrela da TV Globo, Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada, nesta quarta-feira (3), em estado de extremo abandono e desnutrição em um abrigo para animais, no estado de Porto Alegre. À princípio, a operação realizada pelos policiais tinha como foco o resgate de animais, porém a ação acabou se transformando em assistência após a atriz ter sido localizada em um apartamento da cidade.

Logo depois de ser resgatada do local, os policiais da operação identificaram que Rejane apresentava sinais de demência, um quadro grave de desnutrição e não possuía alimentos na geladeira de casa. No espaço, além da atriz, haviam ainda outros animais, quatro cães e dois gatos que tinham acesso à água e ração, mas que também estavam vivendo em um ambiente insalubre e sem o mínimo de higiene.

O caso da atriz chegou a mobilizar diversos vizinhos, voluntários e profissionais de saúde que conseguiram ajudar Rejane a levando para um lugar seguro e promovendo doações de comida, produtos de higiene e medicamentos, além de acompanhamento psicológico. Já os animais que estavam no apartamento também foram encaminhados a abrigos temporários, onde receberam cuidados veterinários.

Quem é Rejane Schumann?

A atriz Rejane Schumann é conhecida por suas participações em diversas novelas da Rede Globo, como: O Astro (1977), Dancin' Days (1978) e Pai Herói (1979). Além das atuações em novelas famosas da TV, Rejane também fez muito sucesso no cinema e se destacou em muitos trabalhos relacionados ao Jornalismo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)