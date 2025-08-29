Espetáculo solo da atriz Karina Díaz, ‘Águas Doces’ é apresentado em Icoaraci

A atriz e dramaturga Karina Diaz apresenta o espetáculo solo "Águas Doces", neste sábado, 30, às 20h, no Na Casa do Artista, em Icoaraci (Rua Padre Júlio Maria, 163). O espetáculo , que já foi apresentado em eventos de teatro, como o Prêmio TUCB Mostra Cênica, chega em mais uma montagem ao público de Belém, desta vez no distrito de Icoaraci. Os ingressos serão vendidos na bilheteria no valor de R$ 20, mas também podem ser vendidos com antecedência pelo contato: 91981164307, da produção do espetáculo.

Apesar de ser uma apresentação solo, o resultado apresentado é coletivo, relembra Karina (Divulgação/Karina Díaz)

Como uma “colcha de retalhos” narrativa, Águas doces apresenta uma trama que mostra vozes femininas, ligadas por histórias que acontecem em um quintal de uma casa, em frente a um rio. Segundo conta Karina Diaz, atriz e diretora do espetáculo, o espetáculo nasceu de inspirações no Livro/Inventário Mestres da Cultura, de Silvio Lima Figueiredo e Auda Piani Tavares e na escrita dramatúrgica "De frente para o rio" de autoria de Karina Diaz. "A performance é um recorte da dramaturgia 'De frente para o rio' escrita no ano passado que traz a vida e memórias da personagem Ibitu, a filha do vento. O público pode esperar um solo que traz a ancestralidade afro-indígena, a cultura e a memória das nossas origens", explica.

Aprofundando como a questão afro-indígena é representada no espetáculo, Karina ressalta que buscou em suas origens a essência do que queria levar ao palco. "Por eu ser uma mulher negra e viver na Amazônia, a busca pela minha origem sempre me trouxe uma imensa reflexão. 'Ibitu' é uma essa personagem que criei em busca da sua raiz ancestral e encontra nos povos Kayapo do rio Xingu, suas águas. O solo inteiro é uma homenagem às águas barrentas, águas de rio, que estão presentes ao longo da nossa vida. Seja em Alguidares de barro com os banhos de ervas ou na beira de rio ao nosso redor", diz.

"Sou uma atriz que mergulha na poética da literatura e poesia. Minha essência carrega elementos narrativos, musicais e performáticos bases do meu trabalho no teatro. Sou discente e pesquisadora pelo Projeto GITA que atua no treinamento psicofísico do atuante cênico. Com destaque para pesquisas em laboratórios, experimentações que vivencio ao longo de

cinco anos. Faço parte do Coletivo pauta negra que apresenta a três anos o espetáculo Manifesto Pauta negra", afirma a artista.

Apesar de ser uma apresentação solo, o resultado apresentado é coletivo, relembra Karina, que teve como equipe de criação: na cenografia e iluminação: Camila Souza; na assistência de cenografia, Ana Paula Tavares; a estilista e modelista foi Sidiane Nunes, e a direção musical e sonoplastia ficou por conto do cantor e compositor Iris da Selva, que na operação em Icoaraci vai operar a sonoplastia.

Serviço

Evento: apresentação solo "Águas Doces"

Local : Na Casa do Artista, em Icoaraci (Rua Padre Júlio Maria, 163)

Data 30/08/2025 (sábado)

Hora :20h

Ingresso: R$20,00 inteira