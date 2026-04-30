Caso PC Siqueira: perícia particular sugere enforcamento com fio de fone

Uma perícia independente trouxe novos elementos sobre a morte do influenciador PC Siqueira, ocorrida em dezembro de 2023. Diferentemente da conclusão do inquérito da Polícia Civil, que apontou suicídio, o novo laudo sugere a hipótese de homicídio por estrangulamento.

A análise foi conduzida pelo perito Francisco João Aparício La Regina, docente da Academia de Polícia Civil (Acadepol), a pedido da defesa da família. De acordo com o especialista, há indícios de que o instrumento utilizado no possível crime seja um fio de fone de ouvido encontrado no apartamento onde o influenciador vivia, na zona sul de São Paulo.

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Descarte de hipótese do laudo oficial

O material foi encaminhado ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, responsável pela investigação do caso. Segundo a perícia particular, as marcas identificadas no pescoço da vítima apresentam características, como padrão e espessura, que não seriam compatíveis com a cinta de catraca mencionada no laudo oficial.

O documento, no entanto, não aponta autoria nem detalha circunstâncias sobre quem poderia estar envolvido no suposto crime. As novas conclusões podem reabrir o debate sobre o caso e devem ser analisadas pelas autoridades responsáveis.

Reabertura das investigações

A reabertura do caso foi determinada pela Justiça de São Paulo após acolher um pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP). O órgão apontou inconsistências e falhas técnicas na investigação conduzida anteriormente pela Polícia Civil, que havia concluído pelo suicídio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)