PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em São Paulo

[Alerta de gatilho: este texto contém informações que podem ser sensíveis a pessoas com depressão ou tendências suicidas]

A Polícia Militar de São Paulo encontrou o youtuber PC Siqueira morto dentro do apartamento em que morava, no centro de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27). A polícia chegou ao local às 17h53 e encontrou o youtuber já sem vida.

O caso será investigado pelo 11º Distrito Policial de Santo Amaro. A equipe da Polícia Científica está no apartamento do youtuber fazendo a perícia do local e colhendo evidências. A expectativa é que nas próximas horas um boletim com novas informações acerca do caso seja divulgado. As informações são do Portal Metrópoles.

PC Siqueira foi investigado por pedofilia. Os fatos nunca ficaram comprovados. A Polícia Civil realizou perícia nos equipamentos eletrônicos e não encontrou nada ilícito. Em 18 de janeiro deste ano, passados três anos da investigação, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou a quebra do sigilo do telefone do influencer à empresa Apple. Entretanto, a empresa negou atender a solicitação, já que a ordem judicial de quebra do sigilo datava de 2020.

Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, tinha 37 anos. Nasceu em Guarulhos (SP), ficou conhecido nacionalmente como vlogger e apresentador. Possuía mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube antes de sua conta ser deletada, em 16 de junho de 2020, após ser alvo de acusações de pedofilia. Ele se tornou alvo de uma investigação policial quando um perfil no Twitter compartilhou imagens de uma suposta conversa em que PC Siqueira teria afirmado que recebeu fotos de uma criança sem roupa. O suposto crime não foi comprovado.

No mesmo ano, ele disse aos seguidores que estava sofrendo com osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. No ano seguinte, fez uma cirurgia no quadril. PC Siqueira fez parte da chamada "primeira geração de YouTubers no Brasil". Além da produção de variados conteúdos para a internet, ele comandou programas de televisão em canais como a MTV Brasil, PlayTV e TBS Brasil.