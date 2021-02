Com doença rara, PC Siqueira reaprende a andar e pede ajuda para pagar plano hospitalar

O youtuber PC Siqueira, que no ano passado foi acusado de pedofilia após ter uma troca de mensagens vazadas na internet, fez um post no Instagram mostrando o processo de recuperação pelo qual vem passando após uma cirurgia no quadril.

Em 2020, PC contou aos seguidores que estava sofrendo com uma doença degenerativa rara. Em foto onde aparecia usando uma bengala, máscara e capuz, ele escreveu: "Demorou um ano pra sair na rua. Andei com meu quadril 100% necrosado pra dar de cara com a agência do banco que deixou de existir. A sorte é que eu tenho um dia a mais pra não ver meu saldo negativo", escreveu na ocasião.

Desde então o youtuber vem pedindo ajuda aos seguidores para arcar com os custos do plano de saúde. Segundo ele, o procedimento feito no lado esquerdo do quadril será repetido dentro de dois meses, desta vez no lado direito.

Nas redes sociais, PC Siqueira postou um vídeo em que aparece, nas palavras utilizadas por ele, "reaprendendo a caminhar" com o auxílio de andador e também pediu ajuda financeira a quem pudesse colaborar com os gastos que tem tido por conta do tratamento contra a doença: "Daqui a dois meses farei a outra perna. Fica aí a chave pix pra quem quiser/e puder dar aquela força”, pediu