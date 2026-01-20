Capa Jornal Amazônia
Investigação sobre PC Siqueira é reaberta pela Justiça após conclusão de suicídio

O influenciador digital de projeção nacional foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023 em seu apartamento

Gabrielle Borges
fonte

PC Siqueira estava sendo acusado de pedofilia antes de ser encontrado morto (Reprodução/Instagram)

A morte do influenciador PC Siqueira voltou ao foco da imprensa nesta semana. A Justiça de São Paulo determinou a reabertura do inquérito policial que havia sido encerrado com a conclusão de suicídio no ano de 2023.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que apontou inconsistências e falhas técnicas na investigação original, suscitando dúvidas sobre a apuração do caso. Uma reconstituição do caso foi marcada para esta terça-feira (20), no apartamento onde o influencer foi encontrado sem vida, na zona Sul da capital paulista.

A Justiça de São Paulo ordenou que a Polícia Civil retome as apurações sobre a morte do influenciador PC Siqueira, estabelecendo um prazo de 60 dias para a conclusão do inquérito. A contestação parte da família de Siqueira, que pede nova investigação sobre a causa do óbito, que foi dada como "asfixia mecânica por enforcamento" tendo o suicídio como causa principal.

No despacho, o juiz determinou que o caso seja remetido de volta à delegacia de origem e reforçou que a condução das investigações é exclusiva da Polícia Civil. O magistrado ressaltou ainda que a Justiça não pode interferir diretamente nas diligências, preservando a imparcialidade do processo.

Relembre o caso de PC Siqueira

PC Siqueira, influenciador digital de projeção nacional, foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023, em seu apartamento no terceiro andar de um prédio na zona Sul de São Paulo. Ele tinha 37 anos e ficou conhecido como um dos primeiros criadores de conteúdo digital a alcançar grande repercussão no país.

Antes de sua morte, o influenciador estava sob investigação por suposta divulgação de imagens de abuso sexual e pornografia infantil. O caso ganhou repercussão após o vazamento de mensagens privadas em 2020. Um perfil no atual X, divulgou imagens de conversas em que o influenciador teria afirmado ter recebido fotos de uma criança de seis anos.

Segundo relatos coletados durante a investigação, PC Siqueira teria tirado a própria vida na presença de sua ex-namorada, com quem havia terminado o relacionamento dois dias antes. De acordo com o depoimento, no dia da morte, o influenciador teria ingerido medicamentos e drogas, além de manifestar intenção de suicídio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

