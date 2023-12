Namorada de PC Siqueira presta depoimento à Polícia sobre morte de youtuber

A morte do youtuber PC Siqueira ganhou um novo capítulo após o depoimento da ex-namorada do rapaz, Maria Watanabe. Ela estava junto a PC Siqueira no momento do ocorrido, segundo o que teria sido dito às autoridades e foi confirmado pelos portais de notícias Metrópoles e O Globo. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

VEJA MAIS

Maria Watanabe havia terminado o relacionamento há um mês. Na quarta-feira, 27, dia do falecimento do youtuber, a jovem estava com ele no apartamento onde a morte ocorreu. Após perceber a tentativa de morte, ela procurou a ajuda de uma vizinha, que chamou a polícia.

PC Siqueira já havia apresentado casos graves de depressão. O fim do relacionamento com Maria Watanabe foi anunciado nas redes sociais, em vídeo publicado pelo youtuber há cerca de uma semana. Na época ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que se recuperava de uma tentativa de suicídio.