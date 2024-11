Jovem conhece mulher no Onlyfans e acaba extorquido após troca de nudes

Um jovem de 25 anos foi vítima de extorsão após conhecer uma mulher no site OnlyFans, na madrugada de quinta-feira (31/10), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz e a mulher se conheceram por meio da plataforma de conteúdo adulto, inicialmente trocando curtidas nos Stories do Instagram. Com o tempo, a interação evoluiu para conversas no bate-papo.

Durante o diálogo, a mulher pediu que o jovem enviasse fotos íntimas, o que ele atendeu, encaminhado duas imagens. Após o envio, a mulher começou a exigir dinheiro para não divulgar as fotos. Ela solicitou uma transferência de R$ 100, caracterizando a extorsão.

Ao perceber que estava sendo vítima de um golpe, o jovem bloqueou o contato da mulher e decidiu registrar um boletim de ocorrência para se resguardar, caso novas ameaças ou tentativas de exposição ocorressem.

O caso foi registrado como extorsão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e será investigado pela polícia.