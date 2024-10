Modelo do OnlyFans se aposenta após faturar US$ 67 milhões com venda de conteúdo adulto

A criadora de conteúdo do OnlyFans, Corinna Kopf, chocou os fãs e assinantes ao anunciar sua aposentadoria da plataforma. A musa decidiu encerrar o trabalho com conteúdo adulto após ter acumulado US$ 67 milhões nos últimos três anos.

Corinna, de 28 anos, se destacou como uma das maiores influenciadoras do site e confirmou a decisão em um tuíte que deixou seus seguidores intrigados. Tudo aconteceu após ela dizer que não haveria mais links que redirecionassem os seguidores para seus conteúdos no OnlyFans.

"Na verdade, quero tentar me separar dele [OnlyFans] lentamente nos próximos meses. Tenho travado uma batalha constante comigo mesmo sobre isso recentemente e é hora de me afastar", falou.

A influenciadora decidiu abrir sua conta no OnlyFans em 2021, em resposta a vários pedidos de seus fãs. De imediato, a entrada da jovem para a plataforma foi um sucesso. Segundo ela, em apenas 48 horas após o anúncio, Corinna revelou ter ganho cerca de US$ 1 milhão, o que chamou a atenção de muitos na indústria de conteúdo adulto.