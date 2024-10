Lily Allen revela quanto ganha com fotos dos pés no OnlyFans e valor surpreende

Dona de hits que embalaram os anos 2000, como "Smile" e "Not Fair", Lily Allen compartilhou em seu perfil fotos dos seus pés e do link da sua página do OnlyFans: "Não postei nada já faz um tempo, mas você ainda pode conferir o arquivo", escreveu no post. A artista relatou que ganha mais na plataforma do que com suas músicas.

Alguns internautas não gostaram da publicação da cantora, então comentaram críticas negativas para ela e sua carreira musical, pois não receberam bem a participação de Lily Allen na plataforma adulta. "Imagina ser uma das maiores estrelas pop/músicos da Europa e depois ser reduzida a isso", comentou uma conta. "Isso é agressivo", disparou outra. "Uma mulher absolutamente abominável", disse uma terceira.

Allen não ficou calada e respondeu sem cerimônia à crítica que falava sobre sua carreira musical. "Imagina ser um artista e ter quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro tendo 1.000 assinantes para ver fotos de seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo", rebateu ela.

Conteúdo no OnlyFans

A cantora abriu uma conta na plataforma adulta em julho deste ano para vender apenas fotos e vídeos dos seus pés, mesmo que os conteúdos mais comuns sejam apenas para pessoas maiores de 18 anos. Apesar disso, Lily Allen garantiu que não pretende mudar o conteúdo das suas fotos, já que as tira como um hobby. Para ter acesso às fotos do seu perfil, ela cobra 10 dólares (equivalente a R$ 56) por mês.

Durante um episódio do seu podcast "Miss me?", a cantora pop relevou como surgiu a ideia de criar conteúdo para o OnlyFans. "Eu tenho uma moça que vem fazer minhas unhas e ela me informou que eu tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro. Sim, meus pés são muito bem avaliados na internet", contou Lily.

Ela ainda acrescentou que o site é "uma Wikipédia para os pés de pessoas famosas". A manicure completou dizendo que a cantora poderia "ganhar muito dinheiro vendendo conteúdo de pés". Momento em que a artista concordou e perguntou: "Por que não?". Atualmente, o seu perfil no OnlyFans conta com 55 postagens.

Conta da cantora tem 55 publicações de fotos e vídeos dos seus pés. (OnlyFans @lilyallenftse500)

(*Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)