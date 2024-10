O que é a cocaína rosa que Liam Payne consumiu antes da morte? Veja os efeitos da droga

O cantor Liam Payne morreu na quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. As investigações continuam para saber o motivo da sua morte. Segundo os resultados parciais dos exames toxicológicos, foi encontrada a cocaína rosa no corpo do artista, além de outras substâncias, como medicamentos para ansiedade (benzodiazepínicos), cocaína e crack. As informações foram obtidas pela rede americana ABC News, nesta segunda-feira (21).

A cocaína rosa é uma mistura de cetamina (droga usada no tratamento de depressão), algum estimulante (geralmente cafeína e ecstasy) e adoçantes que fazem a droga ter a coloração rosa.

A droga é conhecida, também, como tuci ou tusi, devido à pronúncia da sua fórmula química em inglês (2C-B), ou "two-cee-bee", que é o seu "nome oficial". A droga surgiu em 1970, nos Estados Unidos, e era chamada apenas de Two-C. Devido aos seus efeitos, o entorpecente é proibido mundialmente desde 2001, mas continua chamando a atenção em países da América do Sul e da Europa.

Segundo a imprensa argentina, a modelo brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, morta no dia 30 de março de 2023 após cair do sexto andar de um edifício, em Beunos Aireis, tinha cocaína rosa em seu organismo. Outra caso é de uma adolescente de 14 anos que morreu em fevereiro de 2024, na Espanha, após beber uma lata de energético com a droga. Além dos nomes de tuci, tusi e cocaína rosa, a droga apelidada de "água feliz", "Eros" e "Vênus", segundo a ONU.

VEJA MAIS

Efeitos da cocaína rosa

O farmacêutico José Roberto Santin, presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOX) e coordenadora do Grupo de Trabalho de toxicologia do Conselho Federal de Farmácia (CFF), em entrevista ao portal da entidade, afirma que a cocaína rosa "é uma droga sintética, com efeito estimulante, despersonalizante e eufórico, semelhantes ao do LSD e do Ecstasy". Como grupos criminosos e amadores têm facilidade de sintetizar o entorpecente, não há receita única, o que pode fazer com que os efeitos sejam variados, segundo o El País. Assim, é comum que a cocaína rosa tenha um "ingrediente secreto" de cada produtor, que pode incluir opioides, metanfetamina, benzodiazepínicos e, em alguns casos, alucinógenos, como LSD, mescalina e até fentanil (um potente anestésico que, quando misturado com o álcool, pode ser fatal).

De acordo com Energy Control, organização que trabalha para tornar o consumo de drogas mais seguro, os efeitos da tuci depende de quais são utilizadas na sua composição, já que pode conter substâncias estimulantes, depressoras e psicodélica. Assim, a droga pode causar efeitos mais dissociativos quando contém cetamina ou mais estimulantes, se contiver ecstasy e/ou cafeína.

A cocaína rosa pode provocar "psicose tóxica" e comprometer atenção. Como cada usuário pode misturar o entorpecente com outras drogas, é possível ocorrerem outros efeitos, como a sonolência, diminuição da dor, liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina. Nos casos mais graves, pode ocorrer psicose tóxica, episódios psicóticos e neurotoxicidade em processos cognitivos como atenção e memória, ainda segundo a Energy Control.

Como a tuci pode causar severa alteração de consciência, a polícia de Nova York (EUA) já vê ligação do uso da droga em casas noturnas com casos de estupros. A promotora especial para narcóticos de Nova York, Bridget Brennan, relatou à rede NBC que esta é uma "droga de festa" que vem se tornando muito popular e sendo vendida tanto nas ruas quanto online. Segundo a promotora, a droga pode levar à amnésia, o que faz com que os agressores a escolham para os seus crimes. Acontece que, devido a sua formulação, há preocupação no seu consumo, porque ela já foi encontrada em casos de overdoses e mortes violentas no trânsito, entre outros.

P. Diddy teria usado a cocaína rosa para fazer suas orgias violentas e seria uma de suas drogas favoritas, segundo a NBC. O rapper está preso em Nova York acusado de tráfico sexual e de drogas, estupro, conspiração, entre outros crimes. Caso ficou famoso devido ao envolvimento de muitos famosos, seja como vítimas ou testemunhas.

O preço do grama pode variar de US$ 20 a US$ 100 (entre R$ 114 e R$ 570), segundo a DEA (Druga Enforcement Angency - Agência de Combate às drogas dos EUA). Na Espanha, o preço gira em torno de 60 euros (R$ 320), segundo o relatório de 2022, do OEDA (Observatório Espanhol de Drogas e Dependências).

VEJA MAIS

Saiba mais sobre o caso

O ex-membro do One Direction caiu da sacada de seu quarto de hotel, em Buenos Aires, no dia 16. A causa oficial da morte seria o politraumatismo devido à queda. Segundo a análise do corpo do cantor divulgada pela promotoria argentina à agência Associated Pressa, Liam sofreu 25 lesões ao todo, em que todas foram "produzidas ao mesmo tempo".

No momento da queda, o cantor estaria semiconsciente ou totalmente inconsciente. "A posição do corpo sugere que ele não adotou uma postura reflexiva para se proteger e que poderia ter caído em um estado de semiconsciência ou inconsciência total", como ficou constatado na autópsia. As investigações apontam que ele estava sozinho no momento da queda.

Vestígios de drogas e parafernálias para o uso delas foram encontrados no quarto do cantor. Além de um pó branco, cachimbo de papel alumínio, velas e um sabonete, que as autoridades acreditam que teria sido usado como esconderijo para que as drogas fossem vendidas a ele por um funcionário do próprio hotel, foram achados medicamento ansiolítico e álcool, que teria sido destruído pelo cantor momentos antes de morrer.

A autópsia e os exames laboratoriais do corpo do cantor continuam sendo realizados, segundo a ABC News. O corpo de Liam Payne continua na Argentina, enquanto as autoridades finalizam as investigações da sua morte. Mesmo assim, o pai de Liam, Geoff Payne, já está no país para realizar a repatriação do filho assim que as análises forem concluídas e o corpo liberado.

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)