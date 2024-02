Adolescente morre após beber energético com ‘cocaína rosa’; entenda o caso

Um adolescente de 14 anos morreu após ingerir bebida energética misturada com tusi, conhecida como “cocaína rosa”. Cerca de duas gramas da substância psicoativa foram misturadas no líquido sem que o garoto percebesse. A situação ocorreu em Getafe, município da província de Madri, na Espanha.

A bebida foi entregue ao adolescente por outros jovens, segundo a imprensa europeia. Sob investigação da Polícia Nacional, o caso está sendo tratado como homicídio e será encaminhado ao Ministério Público da Infância e Juventude, pois os suspeitos já foram identificados.

O garoto estava com dois amigos próximo à estação de metrô Los Espardales, em Madri, e foi abordado pelos jovens que conheceu por meio de redes sociais. Os suspeitos teriam colocado a “cocaína rosa” na lata de energético do adolescente e fugiram pelo metrô, segundo a denúncia. Tudo foi registrado em um vídeo publicado na internet, como “uma façanha”.

Minutos após ingerir o líquido, a vítima caiu no chão e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Sem sucesso, policiais e paramédicos tentaram reanimar o adolescente, que morreu no local. Os pais do garoto prestaram queixa à polícia.

O que é tusi, a “cocaína rosa”?

O tusi, conhecido como “cocaína rosa”, é a mistura de diversas substâncias e não é cocaína pura. A mais comum delas é composta por cetamina, ecstasy (MDMA) e cafeína, conforme informações da Energy Control - organização que luta para o consumo seguro de drogas. De 124 amostras de tusi avaliadas pela Energy Control, entre junho de 2021 e abril de 2023 na Espanha, 40 foram de Madri.

Uma grama de “cocaína rosa”, em 2022, custava por volta de € 100 (cerca de R$ 535 atualmente). A droga, apesar de comum, é vendida como “produto exclusivo” com altos preços. A cocaína em si era vendida por € 60 a grama (aproximadamente, R$ 321). Os dados são do Observatório Espanhol de Drogas e Dependências (OEDA).

Qual o risco de usar tusi, a “cocaína rosa”?

O risco no uso do tusi, a “cocaína rosa”, varia conforme a quantidade de substâncias misturadas e os medicamentos associados durante o consumo. De quatro em cada 10 amostras analisadas pela Energy Control são levadas por pessoas que nunca consumiram a droga antes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)