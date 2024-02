Mais de 60 kgs de skunk e cocaína são apreendidos com venezuelano, em Santarém

Um venezuelano, que não teve a identidade divulgada, foi preso na quarta-feira (14) suspeito de fazer o transporte de mais de 60 kg de entorpecentes do tipo skunk e pasta base de cocaína. O caso ocorreu no bairro Santana, em Santarém, oeste do Pará, quando os agentes rastrearam a droga e realizaram abordagem ao táxi usado pelo suspeito.

Segundo o que foi apurado pelas autoridades policiais, a droga foi trazida de Manaus, no estado do Amazonas, para Santarém. Os agentes realizaram um levantamento na área portuária e descobriram o transporte do entorpecente. Foram apreendidos 60,4 quilos de drogas. O venezuelano foi apontado como suspeito de retirar o entorpecente da embarcação e colocar no táxi. Ele seguia rumo ao local onde a droga seria entregue quando foi autuado.

O taxista que conduzia o veículo foi ouvido na condição de testemunha. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.