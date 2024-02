Foragido da Justiça é recapturado com drogas em Castanhal

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) realizaram, na manhã do último domingo (11), a recaptura de um foragido do Sistema Penal e apreensão de entorpecentes no município de Castanhal, nordeste paraense.

Durante rondas pelo bairro do Jaderlândia, a guarnição do motopatrulhamento visualizou um homem nas proximidades da rua Nossa Sra. de Nazaré.

Os policiais se aproximaram do suspeito e, durante abordagem, encontraram com ele a quantidade de 40 porções de uma substância similar à maconha, além de um celular. Ao ser questionado sobre o entorpecente, afirmou que seria para a comercialização, e que havia uma outra quantidade escondida em uma área de mata.

Em diligências pelo local informado, os agentes localizaram uma porção grande do entorpecente prensado, além de outros 157 papelotes da mesma droga.

Durante buscas no sistema de informações penitenciárias, foi constatado que o mesmo se encontrava evadido do Sistema Penal.

O homem e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização dos procedimentos legais.