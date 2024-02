'Botinho', foragido por homicídio e tortura, é preso em festa de Carnaval, no Acará

A Polícia Civil prendeu, na noite deste domingo (11), Werllen Alencar da Silva, popularmente conhecido como “Botinho”, na orla do município do Acará. O homem tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e estava foragido pelo envolvimento nos crimes de homicídio e tortura.

VEJA MAIS

De acordo com informações da PC, a equipe que estava de plantão identificou que alguns foragidos da “Operação Disciplina”, efetuada em novembro do ano passado, estavam na orla de Acará, local onde acontecia a festa de carnaval do município.

Ainda segundo a polícia, além de possuir mandado de prisão preventiva em aberto contra “Botinho”, no momento da prisão ele também estaria descumprindo medidas cautelares, como: sair de casa fora do horário estabelecido, recorrer a bebidas alcoólicas, e usar entorpecentes. O homem foi encaminhado à delegacia do município, onde segue detido até o momento.