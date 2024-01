Homem é preso por estupro de vulnerável em Salinas

Joaquim Almeida da Costa foi preso pela Polícia Civil (PC) na última sexta-feira (19) pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. A prisão ocorreu em Salinópolis, no nordeste do Pará.

Inicialmente, as denúncias apontavam que Joaquim havia estuprado uma adolescente de 13 anos. Entretanto, com os avanços das investigações, os agentes identificaram que o suspeito também teria cometido o crime contra uma criança de 9 anos, que residia com ele.

O estupro de vulnerável em continuidade delitiva é quando o crime é cometido mais de uma vez. O artigo 71 do Código Penal Brasileiro estabelece que a pena é aumentada de um sexto a dois terços.

Joaquim passou pelos procedimentos de praxe, foi encaminhado para uma unidade prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário.