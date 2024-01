Condutor perde o controle de veículo e invade chafariz do Hangar

O lago próximo ao chafariz do Hangar, em Belém, foi invadido por um carro na noite de sábado (20). O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a tentativa do condutor, ainda não identificado, de tirar o veículo do local.

O caso chamou atenção de quem passava pelo local. A mulher que gravou os vídeos chega a pedir para o motorista baixar o vidro do carro para saber o estado dele, mas não teve resposta.

VEJA MAIS

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e aguarda retorno.