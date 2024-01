Duas pessoas morrem em colisão de motos em Belém; uma das vítimas fica carbonizada

Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo duas motos na madrugada deste domingo (21), na rua Nova com a travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, em Belém. A batida causou a explosão de uma das motocicletas, carbonizando o condutor.

As vítimas foram identificadas como Alef Furtado da Silva e Paulo Anderson Vilar Paranhos. O acidente foi por volta das 3h. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o corpo de um deles está em chamas. Uma pessoa aparece jogando areia para controlar o incêndio. As imagens também mostram agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo os feridos.