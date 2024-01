Colisão de carro com caminhão que carregava tijolos mata duas pessoas em Santarém

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (20) no quilômetro 30 da PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Cleiton Rosa e Rafaele Lima.

A rodovia é conhecida como Santarém-Curuá-Una. De acordo com informações, um veículo de passeio, que seguia para uma festa de aniversário, bateu na traseira de um caminhão que carregava tijolos.

Rafaele Lima estava acompanhada do esposo, da filha de 3 anos e do cunhado, que dirigia o carro. A criança e o condutor do veículo foram socorridos por agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o hospital municipal.

O motorista do caminhão, identificado apenas pelo prenome de Felipe, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) para prestar esclarecimentos.

Em nota, a PC informou que os condutores dos veículos fizeram teste de alcoolemia e os resultados foram negativos. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Duas pessoas morreram e duas foram encaminhadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital".