Foragido da justiça morre em confronto com a PM, em Barcarena

Um homem identificado como Gabriel Amaral Barros, de 31 anos, mais conhecido como ‘Gabriel Perneta’ morreu em uma intervenção da Polícia Militar, na rua Preto Patriota, em Barcarena, na tarde de terça-feira (6). Segundo os dados das autoridades, o suspeito é foragido do Sistema Penal e estava em posse de uma arma de fogo caseira quando os agentes chegaram ao local.

As autoridades montaram uma ação com várias equipes para prender o suspeito. A informação trabalhada pelos agentes é que Gabriel Perneta havia chegado recentemente de Belém e planejava realizar ataques a agentes da segurança pública. Quando as guarnições chegaram ao endereço para prender o foragido, o homem tentou fugir e correu para dentro da casa onde estava residindo. Quando os agentes realizaram o cerco à Gabriel, ele já estava com a arma de fogo e fez um disparo contra os PMs. Para conter o suspeito, os agentes revidaram e alvejaram Gabriel.

Conforme o relatório policial, o evadido ainda estava com vida quando foi socorrido pelas equipes e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos, mas não resistiu e morreu após dar entrada no local. Na casa onde o evadido estava, os agentes apreenderam a arma caseira usada por ele, calibre 12, com uma munição deflagrada. Também foram encontrados 37 invólucros de uma substância semelhante a oxi, várias fardas de empresa e duas placas de carro com o mesmo número. Segundo os agentes, Gabriel era procurado pela justiça pelos crimes de assalto e estupro.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Uma arma caseira, munições, porções de substância análoga a oxi foram apreendidos. O caso é investigado pela delegacia de Vila dos Cabanos.