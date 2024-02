Atacante Quincy Promes, do Spartak, é condenado a 6 anos de prisão por tráfico de cocaína do Brasil

Quincy Promes, atacante de destaque do Spartak Moscou, da Rússia, foi sentenciado a seis anos de prisão por sua participação no contrabando de mais de 1.350 quilos de cocaína do Brasil para a Bélgica. Embora o Ministério Público da Holanda tenha solicitado uma pena de nove anos para o jogador holandês, informações do 'De Telegraaf' indicam que o tribunal de Amsterdã optou por uma sentença menor, considerando casos similares anteriores.

Segundo relatos do mesmo jornal, Promes, que tem 32 anos, não compareceu ao julgamento, e seu advogado planeja recorrer da decisão.

O caso remonta ao início de janeiro de 2020, quando foram encontrados dois lotes de cocaína escondidos em uma carga de sacos de sal marinho em um navio porta-contentores que viajava do Brasil para o porto da Antuérpia, na Bélgica.

Este não é o primeiro problema legal enfrentado pelo jogador. Em 2020, Promes, que já passou por clubes como Ajax (Holanda) e Sevilla (Espanha), foi condenado a um ano e meio de prisão por agressão, após esfaquear seu primo durante uma discussão. O processo ainda está em fase de recurso, sem previsão para o veredicto final.