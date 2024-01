Ex-jogador da NBA, Rajon Rondo é preso por porte ilegal de arma e drogas

O ex-jogador da NBA Rajon Rondo foi preso no domingo (28), após uma parada policial, no condado de Jackson, em Indiana. De acordo com as informações do jornal WDRB, o astro do basquete estava com uma arma e drogas no carro.

O ex-jogador foi parado pela polícia após cometer uma infração de trânsito. Na abordagem, um dos policiais teria sentido o cheiro de maconha e pediu para revistar o carro. No veículo, os agentes encontraram uma arma e drogas de "uso pessoal".

Como não tinha licença para usar uma arma, Rajon foi preso por porte ilegal de armas e uso de drogas.

Rajon foi levado para a delegacia, mas foi liberado após pagar fiança. Na NBA, o ex-jogador jogou por 16 temporadas, sendo campeão duas vezes, uma pelo Celtics, em 2008, e outra pelo Lakers, em 2020.