Ex-assistente de Kanye West diz que foi drogada em sessão com Diddy

Lauren Pisciotta, ex-assistente pessoal de Kanye West, fez uma nova acusação contra o cantor no processo de assédio sexual que move contra ele. De acordo com o TMZ, Pisciotta alega que foi drogada pelo rapper, também conhecido como Ye, durante uma sessão de estúdio organizada por Diddy.

Ela afirma que foi convidada para a sessão ao lado de um antigo cliente, sendo recebida por Kanye e Diddy. Conforme relatado na ação judicial, "bebidas foram servidas a ela e aos outros presentes, seguidas de um anúncio de que todos deveriam beber, se quisessem ficar".

Segundo Pisciotta, ela ingeriu as bebidas, uma delas servida diretamente por Kanye West, mas afirmou que "de repente começou a se sentir desorientada". Ela ainda alega que acordou sem qualquer lembrança do que aconteceu durante a sessão, mas com uma sensação de "imensa vergonha e constrangimento".

Anos após o episódio, Kanye West teria mencionado a noite enquanto os dois ainda trabalhavam juntos, afirmando que eles tinham ficado, e deu detalhes da ocasião.

Lauren Pisciotta entrou com o processo contra o rapper em junho deste ano, alegando que foi demitida após West ter enviado mensagens e vídeos de teor sexual e obsceno. Entre as supostas mensagens, estariam textos como: “veja, meu problema é que eu quero f***, mas depois que eu f***, eu quero que uma garota me diga o quão duro ela foi f*** enquanto eu estou f*** com ela. Então eu quero que ela me traia…”. Além disso, ela também alega que ele se masturbava enquanto conversava com ela por telefone.