Caso P. Diddy: Julgamento de rapper é marcado para 5 de maio de 2025

A Justiça dos Estados Unidos determinou que o julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs, acusado de tráfico sexual e outros crimes, terá início em 5 de maio de 2025.

Combs está detido em uma prisão em Nova York, nos Estados Unidos, desde que foi preso após meses de investigações. De acordo com o juiz, as solicitações para que ele respondesse em liberdade foram negadas, pois Combs poderia trazer perigo às testemunhas do caso.

O rapper é alvo de processos envolvendo suspeitas de tráfico sexual e agressão, das quais se declarou inocente.

VEJA MAIS:



Segundo a imprensa internacional, caso seja considerado culpado das três acusações, Diddy pode ser condenado à prisão perpétua.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)