Kadu Moliterno nega ter ciúmes da esposa, musa do OnlyFans: 'A gente está maduro'

O ator Kadu Moliterno afirmou já ter passado da fase de sentir ciúmes da esposa, a influenciadora fitness Cristianne Menezes. A criadora de conteúdo para o OnlyFans e o artista estão juntos desde 2016 e compartilham a rotina de exercícios em um perfil conjunto no Instagram.

VEJA MAIS

Em entrevista à Quem, o artista disse que a relação com Cristianne está em uma fase madura, o que facilita muito as coisas e faz com que conduzam o casamento de uma forma tranquila.

"Se a gente tivesse se conhecido por volta dos 30 anos, ia ser um 'pega pra capar', não ia dar certo. Está dando certo porque Deus sabe o que faz, nos colocou juntos na hora certa. A gente já está maduro. Estamos há dez anos juntos e nos damos muito bem", explicou o artista.

Cristianne reforçou a fala do marido e concordou que ambos não têm ciúmes. “Somos supertranquilos. A gente se respeita e se admira. Já passamos desta fase de ficar com ciúmes”, disse.